Подмосковные спасатели два раза за сутки помогли медикам с транспортировкой пациентов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» два раза за последние сутки помогли медикам с транспортировкой пациентов. Оба случая произошли в Наро-Фоминске.

Первый инцидент произошел на улице Калинина в Наро-Фоминске примерно в полночь. Врачи вызвали на помощь спасателей, чтобы транспортировать пенсионерку с третьего этажа. Женщине требовалась госпитализация.

Второй случай произошел ночью на территории СНТ «Черемушки». Помощь спасателей потребовалась для транспортировки пожилого мужчины из частного дома до автомобиля скорой помощи. У жителя произошел инфаркт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой медицинской помощи в регионе.