Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности при встрече со змеей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей области о том, что в связи с потеплением в регионе начали выходить из зимней спячки змеи. Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с рептилиями.

В Подмосковье обитает только одна ядовитая змея — гадюка. Ее можно узнать по контрастному зигзагообразному рисунку на спине, «кошачьим» зрачкам, клыкам. Длина этой змеи составляет порядка 60 см. У нее серый, коричневый или реже черный окрас, крупная треугольная голова и короткий треугольный хвост. Важно не путать гадюку с ужом, который безобиден. Отличительная характеристика ужа — желтые пятна на голове.

Чтобы гадюка не облюбовала дачный участок, на территории следует регулярно проводить уборку: убирать сухие листья и мусор, косить траву, заделывать ямы.

На прогулку по лесу следует надевать закрытую одежду и обувь. Не рекомендуется гулять по непротоптанным тропам и ворошить прошлогоднюю листву.

При встрече со змеей нужно соблюдать дистанцию. Нельзя провоцировать рептилию и совершать резкие движения: змеи нападают, только если чувствуют угрозу. В случае укуса нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Рекомендуется запомнить время укуса, приложить к ране холод, принять антигистаминный препарат и пить много жидкости. Высасывать яд, накладывать жгут или прижигать рану нельзя.

Ранее подмосковные врачи рассказали, как защитить детей от укуса змеи.