Подмосковные врачи объяснили, как защитить детей от укуса змеи

Родителям важно объяснять ребенку, что при встрече со змеей важно не делать резких движений, не приближаться к ней и не пытаться взять ее в руки, чтобы избежать укуса. Об этом рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издает угрожающее шипение и только потом совершает бросок. Среди характерных признаков гадюки — темная зигзагообразная полоса на теле, треугольная форма головы и вертикальные зрачки», — отметила она.

На прогулку в лесу врач посоветовала выбирать плотную одежду и обувь из кожи или резины. Кроме того, важно внимательно смотреть под ноги и при виде змеи постараться медленно и спокойно уйти. Если же укус произошел, специалист рекомендует зафиксировать пораженное место, уложить ребенка и вызвать скорую помощь. Узнать подробнее об этом поможет алгоритм первой помощи при укусе змеи на портале «Детство».

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