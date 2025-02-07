Подмосковные спасатели обеспечили медикам доступ в дом, где находилась женщина с инсультом

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Наро-Фоминске помогли врачам попасть к пенсионерке с инсультом. Инцидент произошел в деревне Александровка в Наро-Фоминске.

В Систему-112 позвонили члены семьи местной жительницы. Они рассказали, что пенсионерка не отвечала на телефонные звонки. Тогда родственники приехали к ней домой и через окно увидели, что женщина лежит на полу. Входная дверь была заперта изнутри.

На место оперативно прибыли спасатели. Оценив обстановку, они проникли в дом через окно и изнутри открыли входную дверь. После этого женщину передали медикам для срочной госпитализации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Он отметил, что в области работают 19 тысяч спасателей.