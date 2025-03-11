Подмосковные спасатели освободили из запертой машины маленького ребенка
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли ребенка, запертого в автомобиле
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Подмосковные спасатели освободили малолетнего ребенка из запертого автомобиля. Инцидент произошел в Ступино, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасателей вызвали родители полуторагодовалого ребенка, который оказался заперт в автомобиле на парковке возле жилого дома. Выяснилось, что мать ребенка приехала к родителям в гости и начала выгружать вещи из машины, когда внезапно сработала противоугонная система. В результате замки заблокировались, а ключи остались в салоне.
Спасатели аккуратно открыли двери транспортного средства и обеспечили матери доступ к ребенку. Тот на протяжении всей спасательной операции был спокоен и с любопытством наблюдал за действиями специалистов. Помощь медиков ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей области с профессиональным праздником. Он отметил, что в 2024 году специалисты выезжали на 15 тысяч происшествий.