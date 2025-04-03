Подмосковные спасатели освободили кота, который застрял под полом жилого дома в Орехово-Зуеве

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, который застрял под полом жилого дома в Ликино-Дулеве в Орехово-Зуеве. За помощью к спасателям обратилась хозяйка животного.

Женщина рассказала, что ее питомец забрался в узкую щель деревянного пола, который был разобран в связи с ремонтом, а обратно не вылез.

Прибывшие на место спасатели сначала попытались выманить животное с помощью запаха корма, голоса хозяйки и резких стуков. Идея сработала, и кота успешно достали из-под пола без использования каких-либо инструментов.

«После чего спасатели бережно смахнули с котика собранную пыль и передали его в руки благодарной хозяйке», — рассказал начальник 301-й ПСЧ Андрей Салин.

Ранее сообщалось, что ветеринарные специалисты Подмосковья спасли кота, который проглотил рыболовный крючок.