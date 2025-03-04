Подмосковные спасатели освободили многодетную семью из запертой квартиры в Шатуре

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры многодетную семью. Инцидент произошел в поселке Пустоши в Шатуре.

Спасателей вызвала местная жительница. Женщина рассказала, что планировала отправиться на прогулку с тремя детьми, но не смогла выбраться из квартиры: замок на входной двери заклинило.

Спасатели незамедлительно приехали на место и в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь квартиры. Все члены семьи чувствовали себя хорошо, помощь медиков никому не потребовалась.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Сергиевом Посаде спасатели вскрыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пенсионерка.