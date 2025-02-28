Подмосковные спасатели вскрыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пенсионерка

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли обездвиженную 76-летнюю женщину из закрытой квартиры. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью спасателей обратился мужчина, который не мог попасть в квартиру к своей пожилой матери. Житель рассказал, что дверь закрыта на задвижку, а в скважину изнутри вставлен ключ.

Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь в жилое помещение. Внутри обнаружили пожилую женщину, лежащую на полу. Пенсионерка была в сознании, но не могла двигаться.

Спасатели осторожно зафиксировали пострадавшую на жестких носилках и перенесли с пятого этажа дома в автомобиль скорой помощи. После этого женщину госпитализировали с подозрением на перелом шейки бедра.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели оказали помощь женщине и двум детям, которые попали в дорожную аварию в Кашире.