Подмосковные спасатели освободили семью, запертую в собственной квартире

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семье, которая оказалась заперта в собственной квартире. Инцидент произошел в Можайске.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром хотела открыть дверь, чтобы выйти, но ключ провернулся в замке. В результате дверь никак не удавалось открыть.

Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и извлекли сломанную личинку замка. Таким образом, дверь открылась, и жильцы — женщина, ее сын, а также бабушка — смогли выйти из квартиры.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли девочке, которая проткнула ногу садовыми вилами.