Подмосковные спасатели помогли девочке, которая проткнула ногу садовыми вилами

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Коломне помогли девочке, которая проткнула ногу садовыми вилами. Инцидент произошел в поселке Октябрьский.

Спасателей вызвала местная жительница. Женщина рассказала, что ее 12-летняя внучка во дворе частного дома напоролась на вилы. Зубья инструмента насквозь проткнули ребенку голень.

Специалисты оперативно прибыли на место. Пострадавшая находилась возле дома. Она не могла присесть и стояла у здания. Спасатели аккуратно уложили ребенка на одеяло, укрыли его, а ногу зафиксировали.

Приехавшие на вызов медики сделали девочке обезболивающий укол. После этого спасатели, используя бензорез, отрезали зубья вил от основания инструмента, и ребенок был госпитализирован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в службе скорой помощи региона работают около 10 тыс. человек.