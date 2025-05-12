Подмосковные спасатели освободили собаку, которая забралась под дачный дом

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, которая забралась под дачный дом на территории СНТ «Союз» в Павловском Посаде.

Спасателей вызвали супруги, приехавшие на дачу вместе с собакой Арией. Животное было недавно взято из приюта. Оказавшись на даче впервые, собака испугалась и забилась под дом.

Сначала специалисты попытались выманить животное лакомством, но безуспешно. Тогда они воспользовались лопатой, расширил проход и заползли под дом. Там они подцепили поводок рукой и осторожно вытянули Арию на поверхность.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении овцы, которая упала в заброшенный погреб глубиной 3 м.