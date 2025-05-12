В Серебряных Прудах спасли овцу, которая упала в заброшенный погреб

В Серебряных Прудах специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли овцу, которая провалилась в заброшенный погреб. Инцидент произошел в деревне Скородня.

За помощью специалистов обратился мужчина, который приехал на свой участок, чтобы скосить траву. В ходе работы он услышал слабое блеяние, которое доносилось из заброшенного погреба. Заглянув туда, мужчина обнаружил на дне обессиленную овцу. Самостоятельно помочь животному он не смог и вызвал спасателей.

Прибыв на место, спасатели спустились в погреб, глубина которого составляла три метра. Овца спокойно дала обмотать себя спасательной веревкой. После этого пленницу осторожно подняли на поверхность.

Ранее сообщалось, что работники ведомства спасли собаку, которая упала в двухметровую яму в Шатуре.