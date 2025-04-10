Подмосковные спасатели освободили собаку, которая застряла в решетке вольера

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая не могла освободиться из решетки вольера. Инцидент произошел в деревне Судислово в Шаховской.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее немецкая овчарка просунула голову через прутья вольера и застряла. Освободить питомца своими силами женщине не удалось.

Прибывшие на место специалисты воспользовались гидравлическими ножницами и аккуратно разжали прутья. В результате собака была освобождена. Помощь ветеринара ей не потребовалась.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении собаки в Серебряных Прудах. Животное провалилось в колодец глубиной около 5 метров в поселке Успенский.