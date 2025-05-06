Подмосковные спасатели помогли госпитализировать пожилую женщину с инсультом

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Кашире помогли с госпитализацией пожилой женщины, у которой произошел инсульт. Спасателей вызвал сын пострадавшей.

Жительница в возрасте 72 лет, находившаяся в своей квартире, потеряла сознание и упала. Сын не смог поднять мать самостоятельно и вызвал на место спасателей.

Прибывшие специалисты осмотрели женщину, выявили признаки инсульта и вызвали скорую помощь для госпитализации. До приезда врачей они оказали пострадавшей первую помощь, после чего аккуратно поместили ее на носилки и вынесли на улицу. Когда на место прибыли медики, женщину отвезли в медучреждение.

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