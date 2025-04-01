Подмосковные спасатели помогли медикам попасть в квартиру к пенсионерке с переломом

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли врачам скорой медпомощи попасть в квартиру, где находилась пожилая женщина с переломом шейки бедра. Инцидент произошел в Кашире.

За помощью спасателей обратились врачи, которых вызвала местная жительница в возрасте 89 лет. Находясь в квартире, женщина упала и не смогла подняться.

Прибывшие на место спасатели приняли решение попасть в квартиру через балкон — женщина жила на первом этаже. Они поднялись наверх по лестнице, открыли дверь балкона, используя шанцевый инструмент, вошли внутрь и впустили медиков. Те оказали пенсионерке первую помощь, после чего женщина была госпитализирована.

Ранее в ведомстве рассказали об аналогичном случае. Он произошел в Рошале.