Подмосковные спасатели помогли найти в лесу мужчину, пострадавшего от нападения медведя

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли найти в лесу мужчину, который пострадал в результате нападения медведя. Инцидент произошел в Шаховской.

Мужчина в возрасте 29 лет пошел в лес недалеко от деревни Соколово, чтобы собрать сброшенные оленьи или лосиные рога. Во время прогулки житель наткнулся на медведя, и хищник набросился на него.

Когда животное отступило, мужчина смог связаться с родственниками. Те, в свою очередь, позвонили в «112». На поиски пострадавшего выдвинулись специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас», ГКУ МО «Мособллес», а также полицейские и егеря.

Найти мужчину удалось спустя три часа. У пострадавшего выявили множественные рваные раны головы и груди, а также перелом плеча. Жителю оказали первую помощь, после чего на вертолете санавиации госпитализировали его в Красногорскую больницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в текущем году планируется ввести семь подстанций и постов скорой медпомощи.