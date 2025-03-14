Подмосковные спасатели помогли пенсионеру, на которого упал шкаф

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пожилого мужчину, на которого упал шкаф. Инцидент произошел в квартире одного из домов Сергиева Посада.

Спасателей на место вызвала супруга 75-летнего жителя. Женщина рассказала, что у ее мужа неврологическое заболевание. Во время приступа он опрокинул на себя шкаф и не смог освободиться.

Работники ведомства оперативно прибыли на место и подняли шкаф. После этого пострадавшего перенесли на диван, где врачи скорой оказали ему необходимую помощь. Госпитализация жителю не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал округам региона 77 новых автомобилей скорой помощи.