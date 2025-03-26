Подмосковные спасатели помогли пенсионеру освободиться от кольца, которое он не мог снять несколько лет

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилому мужчине в Павловском Посаде снять тесное кольцо, от которого он не мог избавиться несколько лет.

За помощью спасателей обратился житель деревни Сонино. Пенсионер рассказал, что годами носил обручальное кольцо, которое со временем врезалось в кожу и сильно сдавило палец. В результате у мужчины начались хронические боли, возникла рана и нагноение.

Прибывшие на место специалисты, используя кольцерез, аккуратно разрезали украшение и освободили палец мужчины. После этого жителю была оказана первая помощь.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Сергиевом Посаде был спасен пенсионер, на которого упал шкаф.