Подмосковные спасатели помогли пожилой паре попасть в дом, дверь которого захлопнулась

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилой паре попасть в дом, дверь которого захлопнулась. В это время в помещении была включена газовая духовка.

За помощью к спасателям обратились пожилые супруги из деревни Покров в Рузе. Выяснилось, что женщина на несколько минут вышла из дома, чтобы проведать мужа в огороде. В это время из-за ветра дверь дома захлопнулась. Внутри работала духовка газовой плиты.

Прибывшие на место спасатели вскрыли металлическую дверь и обеспечили супругам доступ в жилище. В результате инцидента никто не пострадал. В благодарность супруги угостили специалистов свежеиспеченными кексами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по газификации домов в регионе. Он сообщил, что в 2025 году будут газифицированы первые 70 СНТ области.