Подмосковные спасатели помогли родственникам попасть в квартиру к пенсионерке, нуждающейся в медпомощи

В Егорьевске специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли родственникам попасть в квартиру к пожилой женщине, которой требовалась медицинская помощь.

Спасателей вызвала девушка. Она рассказала, что не может попасть домой к своей 88-летней бабушке — женщина не отвечала на звонки и не открывала дверь.

Прибывшие на место специалисты оперативно вскрыли входную дверь квартиры. Пенсионерка была обнаружена на полу в коридоре прихожей. Она была в сознании.

Пострадавшую аккуратно поместили на носилки и переместили из квартиры на улицу. Там ее передали медикам, погрузив в автомобиль скорой помощи для госпитализации.

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