Подмосковные спасатели помогли жителю Ступино попасть в запертую квартиру к матери

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине попасть в запертую квартиру, где находилась его пожилая мать. Инцидент произошел в Ступино.

За помощью спасателей обратился житель, который после возвращения с работы не смог попасть домой. Мужчина открыл ключом один замок. Второй замок был неисправен.

Прибывшие на место спасатели аккуратно вскрыли дверь и обеспечили жителю доступ в помещение. Находившаяся дома женщина чувствовала себя хорошо, и помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее подмосковные спасатели помогли попасть домой жительнице того же округа. Женщина не могла открыть дверь в квартиру, где находилась ее несовершеннолетняя дочь.