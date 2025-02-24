Спасатели в Ступино оказали помощь женщине, которая не могла открыть дверь в свою квартиру

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жительнице Ступино попасть в запертую квартиру, где находилась ее несовершеннолетняя дочь. Инцидент произошел 23 февраля

За помощью спасателей обратилась женщина, которая не могла открыть дверь в свою квартиру, так как она была заперта изнутри. В это время дома находилась 13-летняя дочь жительницы. Однако девочка не отвечала на звонки.

Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли дверь в квартиру. Там они обнаружили заспанную девочку, которая была сильно удивлена.

Оказалось, что все это время ребенок крепко спал своей комнате и не слышал стуков и звонков. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в соцсетях поздравил областных спасателей с профессиональным праздником.