Подмосковные спасатели предупредили о хрупком льде на водоемах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о хрупком и рыхлом льде на водоемах Подмосковья. Спасатели подчеркнули, что риск провалиться в воду сейчас очень велик.

Лед на водных объектах в весеннее время становится рыхлым, пористым и хрупким из-за частых перепадов температуры. Даже если внешне лед кажется крепким, под ним могут скрываться едва замерзшие рыбацкие лунки и трещины.

Особенно тонкий лед у берегов, в местах сильных течений, возле вмерзших предметов и кустарников. Такие участки могут в любой момент обрушиться под весом человека.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении рыбака, который провалился под лед реки в Люберцах.