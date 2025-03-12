В Люберцах спасли рыбака, который провалился под лед реки

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед на реке Москве в Люберцах. Спасателей вызвали на место очевидцы.

Мужчина в возрасте 43 лет ловил рыбу на водоеме и провалился под лед примерно в 60 метрах от берега.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и пришли к выводу, что к месту провала невозможно проехать на автомобиле. Взяв необходимое оборудование, они пешком отправились к месту происшествия.

Пройдя два километра по дамбе, специалисты обнаружили мужчину на льду возле полыньи. Оказалось, что он смог самостоятельно выбраться на поверхность, но, оставшись без сил, решил ждать помощи.

К рыбаку отправился один из спасателей. Добравшись до мужчины, специалист передал ему спасательный круг, после чего пострадавшего вытащили на берег. Очевидцы посадили замерзшего рыбака в машину, отогрели его и отвезли в больницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе трудятся около 19 тыс. спасателей.