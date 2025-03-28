Подмосковные спасатели предупредили о клещах в лесах региона

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о том, что в лесах Подмосковья проснулись клещи, и рассказали, как обезопасить себя от укусов членистоногих.

В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний — энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и туляремии.

Чтобы защитить себя от клещей, рекомендуется надевать на прогулку одежду светлых оттенков: это позволит легче заметить членистоногих. Также следует надевать высокую обувь, косынку или капюшон. Верхнюю одежду нужно заправить в брюки, а их — в обувь. Кроме того, рекомендуется обрабатывать одежду акарицидно-репеллентными средствами.

На питомца лучше нанести специальное средство от клещей и надеть противоклещевой ошейник. Ошейник следует носить только на прогулке, а в остальное время хранить его в герметичном пакете.

В случае укуса клеща нужно аккуратно извлечь его, положить в банку с доступом воздуха и передать в лабораторию в течение максимум трех дней. Также через две недели после укуса следует сдать анализы на энцефалит и боррелиоз и обратиться к врачу.

Ранее рекомендациями, как обезопасить от клещей себя и своих детей, поделились в Министерстве здравоохранения Подмосковья.