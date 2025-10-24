Спасатели в Волоколамске освободили котенка из вентиляционной шахты жилого дома
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Волоколамске освободили котенка, который провалился в вентиляционную шахту многоквартирного дома. Животное провело в ловушке несколько дней.
Спасателей вызвали на место жильцы одной из квартир. Они рассказали, что из вентиляции на протяжении двух дней доносится жалобное мяуканье. Котенок пытался выбраться самостоятельно, но обессилел и застрял на уровне второго этажа.
Прибывшие на место специалисты сначала попытались поймать котенка, опустив в шахту веревку с петлей, однако животное сорвалось и упало на самое дно шахты. Тогда спасатели спустились в подвал, где разобрали часть конструкции вентиляционного короба. После этого котенок был спасен. Жители приютили и накормили животное. Помощь ветеринара ему не понадобилась.
Ранее сообщалось, что сотрудники ведомства во второй раз спасли собаку, которая застряла в металлическом заборе.