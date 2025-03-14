Подмосковные спасатели выявили 29 водных объектов с опасной толщиной льда

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» зафиксировали опасную толщину льда на 29 водных объектах Подмосковья. Состояние льда было проверено в рамках профилактических мероприятий.

К проверкам были привлечены 55 специалистов. Также было задействовано 23 единицы техники. Работники ведомства проверили 29 водоемов, и на них был выявлен тонкий и хрупкий лед.

По словам специалистов, следует помнить, что толщина льда на одном водоеме может различаться на разных участках. К примеру, толщина ледяной корки на канале Старая Яхрома в Дмитрове варьируется от 0 до 10 см.

Опасно выходить и на более толстый лед, так как из-за перепадов температуры он может быть очень хрупким, и риск внезапно провалиться в воду очень высок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области трудятся около 19 тыс. спасателей. В 2024 году они работали на 15 тыс. происшествий.