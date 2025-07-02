Подмосковные спасатели вынесли из леса подростка с травмой после падения с дерева

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли подростка, который упал с дерева в лесу и получил травмы. Инцидент произошел в районе села Ивановское в Черноголовке.

Житель в возрасте 17 лет отправился с друзьями на лесное озеро, чтобы порыбачить. В какой-то момент молодой человек забрался на высокое дерево и упал. Друзья сразу же вызвали на место спасателей.

Специалисты оперативно прибыли на место и осмотрели пострадавшего. Подростку требовалась госпитализация, однако транспорт не мог подъехать к нему из-за густой чащи. Самостоятельно передвигаться молодой человек тоже не мог.

Тогда спасатели поместили пострадавшего на жесткие носилки и вместе с его товарищами вынесли его из леса. В общей сложности они преодолели около 3 км. После этого парня передали медикам для госпитализации.

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