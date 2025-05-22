Подмосковные спасатели вытащили собаку, провалившуюся в канализационный колодец

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в трехметровый канализационный колодец. Инцидент произошел в микрорайоне Ожерелье в Кашире.

Спасателей вызвали местные жители. Они услышали жалобный вой, который доносился из канализационного колодца. На дне сооружения была обнаружена бездомная собака. Освободить ее самостоятельно у людей не получилось, и они вызвали специалистов.

Спасатели оперативно прибыли на место и спустились в колодец. Там они обвязали собаку спасательной веревкой и осторожно вытащили на поверхность. На протяжении всей спасательной операции животное вело себя спокойно.

Пес дал осмотреть себя на предмет травм. Убедившись в том, что собака не пострадала, спасатели отпустили ее, а канализационный люк закрыли крышкой.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Подмосковье была спасена черная овца, которая провалилась в заброшенный погреб.