Подмосковные специалисты модернизировали участки водовода в ДНР

Специалисты Мособлводоканала успешно завершили важный этап работ по обновлению системы водоснабжения в Донецкой Народной Республике. В Новоазовском муниципальном округе, в микрорайоне Питомник, заменили участки водовода на улице Донецкой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Инженеры заменили 2 участка трубопровода общей протяженностью 135 метров. При этом использовались трубы разного диаметра — 90 мм и 32 мм. Проект реализован в рамках обширной программы по восстановлению и модернизации инфраструктуры водоснабжения региона, которая призвана обеспечить надежное и качественное снабжение населения водой.

Замена водовода — трудоемкий процесс, но его значимость сложно переоценить. Внедрение новых труб существенно снижает вероятность аварийных ситуаций и утечек. Применяемые современные материалы отличаются высокой стойкостью к коррозии и соответствуют всем санитарно‐гигиеническим нормам — они не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации. В долгосрочной перспективе обновленная инфраструктура потребует меньше затрат на обслуживание и ремонт, что делает инвестиции в модернизацию экономически оправданными.

За последнюю неделю бригады Мособлводоканала выполнили 19 технологических операций. Среди конкретных результатов — установка 2 соединительных муфт (ДРК) диаметром 100 мм и 2 фланцевых соединительных муфт (ПФРК) аналогичного размера. В ходе работ также частично заменили трубопроводы на участке длиной 4 м.

