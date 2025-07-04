Подмосковные специалисты присоединились к международным ветеринарным учениям в Вологодской области

Подмосковные ветеринары приняли участие в международных учениях по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Мероприятие прошло в Вологодской области, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участниками мероприятия стали ветеринары из 17 регионов России, а также из стран СНГ. В его рамках специалисты отработали различные сценарии возможных эпизоотических ситуаций, определили методы контроля за распространением особо опасных заболеваний и подготовились к полному устранению очагов.

Также состоялось межрегиональное совещание, в ходе которого участники обсудили текущую эпизоотическую ситуацию в России и регионах, вопросы интеграции информационных систем в ветеринарии.

Ранее в Минсельхозпроде региона рассказали о новом онлайн-сервисе для владельцев домашних животных.