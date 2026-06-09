Подмосковные специалисты стройконтроля выполнили более 21 тыс. выездов на объекты МКД

С начала года специалисты стройконтроля совершили свыше 21 тыс. выездов на объекты для проверки капитального ремонта многоквартирных домов. Данные приводит Министерство жилищно‐коммунального хозяйства Московской области.

Контроль за работами ведет Управление технического надзора капитального ремонта — структура, подведомственная министерству. Проверка осуществляется в рамках крупнейшей в регионе программы капремонта общего имущества МКД. Планирование ведется на 3-летний период: краткосрочные муниципальные планы формируют на базе утвержденной региональной программы.

География проверок охватывает многие округа Подмосковья, при этом по количеству выездов лидирует Подольск: эксперты побывали на площадках 2945 раз и детально изучили состояние 668 систем — от кровли и фасадов до внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.