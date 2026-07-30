Подмосковные спортсменки одержали победу на международных соревнованиях по ушу в Макао
Спортсменки Подмосковья одержали победу на международных соревнованиях по ушу
Фото: [Федерация ушу России]
Подмосковные спортсменки Екатерина Минеева и Полина Потанина завоевали золотые медали на 12-х международных соревнованиях по ушу, которые проходят с 27 по 31 июля в Макао (КНР). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Обе спортсменки выступили в дисциплине саньда (полноконтактные поединки на помосте) среди юниорок в своих весовых категориях. Участниками состязаний стали более 1,3 тыс. спортсменов из 15 стран. Турнир по ушу в Макао является одним из ключевых стартов в мировом календаре этого вида спорта, его проводят под эгидой Международной федерации ушу (IWUF).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.