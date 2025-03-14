Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу

Подмосковные спортсменки Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин в Сербии, они выступают в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Юлия Чумгалакова из Домодедово выступает в весовой категории до 48 кг, в полуфинале она встретится со спортсменкой из Узбекистана Фарзоной Фозиловой. Елене Бабичевой в весе до 63 кг из Королева будет противостоять представительница Казахстана Аида Абикеева.

Соревнования проходят в сербском городе Ниш, в полуфинал турнира вышли семь российских спортсменок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.