Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата России по боксу

Семь подмосковных спортсменок представляют регион в полуфинале чемпионата России по боксу, который проведут среди женщин в возрасте 19-40 лет в Серпухове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в полуфинал прошли Любовь Макеева (57 кг, Клин), Юлия Чумгалакова (48 кг, Домодедово), Людмила Воронцова (57 кг, Химки), Елена Бабичева (63 кг, Королев), Дарима Сандакова (70 кг, Дмитров, СШОР по боксу МО), Ангелина Витова (70 кг, Королев, СШОР по боксу МО) и Кристина Ткачева (+81 кг, Химки). Финал состязаний проведут завтра.

В ведомстве уточнили, что чемпионат проходит в 25-й раз, в нем принимают участие более 170 спортсменок из 50 регионов России. Его организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.