Подмосковные спортсменки завоевали более 20 наград на Всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковные спортсменки завоевали 22 награды на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу среди девушек и юниорок — восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, первые места заняли Елизавета Алейникова (70 кг, Клин) — в соревнованиях среди девушек 13-14 лет, Виктория Багдасарян (60 кг, Павловский Посад) и Ирина Явнова (75 кг, Орехово-Зуево) — в соревнованиях среди девушек 15-16 лет. Кроме того, среди юниорок 17-18 лет «золото» получили Арина Гридчина (63 кг, Серпухов), Анна Меечко (66 кг, Ногинск) и Ксения Егоркина (70 кг, Клин), среди юниорок 19-22 лет — Ульяна Шакалова (57 кг, Серпухов) и Ангелина Ротань (60 кг, Дмитров).

По результатам соревнований 16 спортсменок, которые представляли регион, получили путевки на первенства России. Состязания прошли в Собинке (Владимирская область), их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.