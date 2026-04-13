Подмосковные спортсменки завоевали две награды на этапе Кубка России по пулевой стрельбе
Фото: [Стрелковый союз России]
Подмосковная сборная завоевала золотую и бронзовую медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об это сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Марьяна Романова (областной Центр олимпийских видов спорта, Сергиев Посад) одержала победу в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м». Призером оказалась Софья Никулина (областной Центр олимпийских видов спорта, Дмитров), она выступила в упражнении «пистолет пневматический 10 м».
Соревнования прошли в селе Конь-Колодезь (Липецкая область) в рамках федеральной программы «Спорт России».
