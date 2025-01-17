Подмосковные спортсменки завоевали две награды на первенстве России по фехтованию

Подмосковные спортсменки завоевали две медали на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года — серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Медали получили Айла Мамедова и Милана Левчук, они заняли второе и третье место в личных состязаниях рапиристок. «Золото» завоевала представительница Курской области.

В общей сложности в первенстве России по фехтованию принимают участие более 700 российских спортсменов. Оно проходит в Орле в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.