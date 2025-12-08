Подмосковные спортсменки завоевали медали чемпионата России по боксу среди женщин

Подмосковная сборная завоевала семь медалей на 26-м чемпионате России по боксу среди женщин — три золотые, одну серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсменка из Домодедово Юлия Чумгалакова одержала победу в весовой категории 48 кг и стала шестикратным чемпионом России по боксу.

«Я счастлива, что я взяла шестую золотую медаль на чемпионате России. Это наша общая заслуга вместе с командой. И победу я посвящаю себе и команде!» – сказала после награждения Юлия Чумгалакова.

Кроме того, золотые награды получили спортсменка из Химок Людмила Воронцова — в весовой категории 57 кг, а также одинцовская спортсменка Дарима Сандакова — в весовой категории 70 кг.

По итогам чемпионата команда региона вошла в тройку лидеров по количеству наград. Соревнования прошли в Уфе в рамках государственной программы «Спорт России».

