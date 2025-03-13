Подмосковные спортсменки завоевали медали на международном турнире по вольной борьбе

Подмосковные спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на ​XI Международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, они выступили в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, ​Маргарита Салназарян завоевала золото в весовой категории до 65 кг. На втором и третьем месте оказались спортсменки из Монголии. Лилиана Казьмина заняла второе место в весе до 68 кг. Золотую медаль забрала представительница сборной Индии, бронзовую — российская спортсменка.

Соревнования прошли в Якутске, в них приняли участие более 200 борцов из 15 регионов России и восьми зарубежных стран. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.