Подмосковные спортсменки завоевали награды на чемпионате России по санному спорту

Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали на чемпионате России по санному спорту — одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктории Демченко и Олесе Михайленко удалось занять первое место в дисциплине «двухместные сани — спринт», Дарья Олесик — завоевала «серебро» в соревнованиях на одноместных санях. Помимо этого, Дарья Олесик стала бронзовым призером в спринте на одноместных санях, Виктория Демченко и Олеся Михайленко — в дисциплине «двухместные сани».

Соревнования прошли в Сочи, их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.