Подмосковные спортсменки завоевали три награды на первенстве России по гребному спорту

Подмосковные спортсменки завоевали три медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет – одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, тандем Анастасии Середа и Анны Кореневской из Коломны стал серебряным призером в соревнованиях среди юниорок до 23 лет в дисциплине «двойка без рулевого». Третье место подмосковные команды заняли в состязаниях в категории «четверка без рулевого» и в дисциплине «восьмерка с рулевым».

Соревнования прошли в Ростове-на-Дону, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.