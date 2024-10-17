Подмосковные спортсменки завоевали три награды на Всероссийских соревнованиях по фехтованию
Фото: [Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года — одну золотую и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, «золото» в личном первенстве в дисциплине «рапира» завоевала Айла Мамедова. Стефания Часовникова и Ирина Зорина получили бронзовые медали в аналогичной категории.
Соревнования проходили в химкинском Центре фехтования Ильгара Мамедова, в них приняли участие 97 спортсменок из разных регионов России. Турнир прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.