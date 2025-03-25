Подмосковные спортсмены одержали победу на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию

Подмосковная сборная заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». Представители региона получили четыре золотые и одну серебряную медаль, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В рамках соревнований также проходил этап Гран-при, который стал отбором на шестую летнюю Спартакиаду молодежи России текущего года. Юниоры из Подмосковья получили две золотые и две серебряные награды.

Соревнования проводились с 20 по 22 марта. За победу в них боролись свыше 170 спортсменов из 16 регионов страны. Подмосковье представляли воспитанники регионального Училища олимпийского резерва № 4 и спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта.

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