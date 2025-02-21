Подмосковные спортсмены получили две медали на старте Кубка России по плаванию
Пловцы из Подмосковья завоевали две медали на первом этапе Кубка России
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные спортсмены завоевали две награды по итогам первого этапа Кубка России по плаванию. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Так, двукратный олимпийский чемпион, двукратный призер Олимпиады Евгений Рылов получил бронзу в 50-метровом заплыве на спине. Его результат составил 25,81 секунды.
В аналогичном заплыве среди женщин 16-летняя Евангелина Шейнина заняла третье место, проплыв дистанцию за 29,11 секунды.
Соревнования проходили в Калининграде с 18 по 21 февраля.
Ранее в министерстве сообщили, что подмосковные бобслеисты стали победителями всероссийского турнира «Гонка Чемпионов».