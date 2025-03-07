Подмосковные спортсмены примут участие в первенстве Европы по спортивной борьбе

Подмосковные спортсмены Данил Григорьев, Алибек Амиров и Екатерина Карпушкина выступят на первенстве Европы по спортивной борьбе U-23, они войдут в состав российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Данил Григорьев примет участие в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 72 кг, Алибек Амиров — в весовой категории до 55 кг. Екатерина Карпушкина станет участницей турнира по женской борьбе в весе до 53 кг.

Состязания пройдут с 8 по 14 марта в столице Албании городе Тирана, в российскую сборную войдут 20 борцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.