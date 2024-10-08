Подмосковные спортсмены приняли участие в финальном этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам

Подмосковные спортсмены выступили на заключительном этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам и предварительно смогли сохранить свои лидирующие позиции в общем зачете соревнований. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в зачетной группе «SMP GT4» Кубка России пилот из Люберец Андрей Солуковцев финишировал вторым в первой и второй гонках этапа, третье место — в третьем этапе. В зачетной группе «Туринг-лайт» чемпионата России пилот из Королева Андрей Масленников, который к финальному этапу возглавил турнирную таблицу, финишировал шестым, но смог удержать золото чемпионата.

Полноценные результаты опубликуют позже. Соревнования прошли на автодроме «Крепость Грозная» в городе Грозный Чеченской Республики в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.