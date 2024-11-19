Подмосковные спортсмены стали призерами финального турнира Третьей лиги по футболу

Подмосковные клубы «Красное Знамя» (Ногинск) и «Металлург-Видное» оказались призерами финального турнира Третьей лиги по футболу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В сообщении уточнили, что ногинская команда заняла второе место, «Металлург-Видное» — третье. В числе лучших игроков турнира от региона вошли Никита Васильев («Красное Знамя»), Иван Никин («Металлург-Видное») и Макинде Тобилоба («Красное Знамя»).

Соревнования проводились среди любительских клубов, в них приняли участие 16 коллективов. Они прошли в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.