Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами на открытом чемпионате России по биатлону

Подмосковная команда заняла второе место на открытом чемпионате России по биатлону, на финальном отрезке «смешанной эстафеты» она уступила 0,03 секунды белорусским спортсменам. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что, согласно регламенту соревнований, подмосковные спортсмены стали чемпионами России. В состав команды вошли Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов и Кирилл Стрельцов. Третье место в состязаниях заняли биатлонисты из Свердловской области и квартет из Ямало-Ненецкого АО, в общей сложности участниками «смешанной эстафеты» стали 11 коллективов.

Чемпионат проходит в Тюмени, его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.