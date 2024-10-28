Подмосковные спортсмены заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

Подмосковные спортсмены Девид Нарижный и Ирина Хавронина заняли второе место на всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран При России — Звезды Магнитки» по фигурному катанию на коньках, они выступили в дисциплине «танцы на льду». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что «золото» и «бронзу» в аналогичной дисциплине завоевали пары из Москвы.

«В целом довольны собой. Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне», — поделилась Хавронина после награждения.

Состязания прошли в Магнитогорске. Вскоре турнир также пройдет еще в четырех городах — Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. Его организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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